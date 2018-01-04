"Торино" объявил об отставке Михайловича

Официальный сайт "Торино" объявил об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера команды. Об увольнении стало известно из итальянских СМИ после поражения от "Ювентуса" (0:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

– Михайлович освобожден от занимаемой должности. Благодарим Синишу и его помощников за приверженность, работу и страсть в течение этих 18 месяцев, – говорится в сообщении.

Напомним, что Михайлович возглавил клуб летом 2016 года после увольнения из "Милана". В последних 17 матчах "Торино" одержал всего 3 победы и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Главным кандидатом на вакантную должность является бывший наставник "Уотфорда" Вальтер Маццарри.