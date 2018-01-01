Томас Стракоша: "VAR убивает эмоции в футболе"

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша поддержал главного тренера команды Симоне Индзаги , который раскритиковал систему VAR после матча с "Интером" (0:0). В одном из эпизодов мяч в штрафной попал в руку Милана Шкриньяра. После просмотра видеоповтора арбитр решали не назначать 11-метровый удар. Технология VAR (видеоассистент арбитра) используется в серии A с этого сезона.

- Думаю, что тренер прав, VAR убивает эмоции в футболе, - цитирует Football Italia Стракошу. - Когда вы забиваете, то не празднуете. Вам надо дождаться, пока взятие ворот не подтвердится.



Если вы получаете право на пенальти, то тоже ждете. Футбол хорош в том числе и спорами о том, было ли решение судей правильным или нет.



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