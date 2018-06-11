Сын Клайверта прилетел в Рим для прохождения медосомтра перед трансфером в "Рому"

Сын прославленного нападающего сборной Голландии Патрика Клайверта, форвард "Аякса" Джастин Клайверт приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, сообщает Football Italia. По данным СМИ, во вторник, 12 июня, 19-летний игрок пройдет медосмотр для перехода в "Рому". В аэропорту его встретили около 100 болельщиков "джалоросси".

Ожидается, что римляне заплатят за Клайверта-младшего 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро "Аякс" может получить в виде бонусов, которые привязаны к выступлениям за новый клуб. Кроме того, амстердамцы получат 9 процентов от последующего возможного трансфера.

В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Голландии 30 матчей, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.