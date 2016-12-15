Стефано Стураро: "Моя цель – играть за "Ювентус" всю жизнь"

Сегодня полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро продлил контракт с клубом на пять лет. Футболист заявил, что счастлив остаться в команде, в которой он вырос как игрок, и намерен остаться в Турине как можно дольше. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 9 матчах серии А.

– Я был вне себя от радости, когда подписал контракт, – цитирует Football Italia Стураро. – Это является новым достижением для меня, дает мне больше ответственности. Моя цель? Провести в "Ювентусе" все свою жизнь.

Думаю, мы хорошо закончим этот год в чемпионате, ведь мы уже достигли своих целей на групповом турнире Лиги чемпионов. Личные цели – второстепенные, главное – команда. Этот контракт станет отличным подарком на Рождество.