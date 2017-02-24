Стефано Пиоли: "Надеюсь остаться в "Интере" и через три года"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли уверен в том, что команда под его руководством может добиться успеха. Специалист, который возглавил черно-синих в ноябре 2016 года, подчеркнул, что пытается привить команде индивидуальный стиль.

- Я работаю в "Интере" несколько месяцев, но надеюсь, что останусь в команде и через три года, - приводит Football Italia слова Пиоли. - Миланцы демонстрируют правильное отношение к делу, а также хотят построить здесь что-то важное. Я пытаюсь привить команде индивидуальный стиль. Мы работаем над этим и можем добиться успеха.