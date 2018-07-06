Спортивный директор "Милана" сравнил трансферную кампанию клуба с покупкой сэндвича и икры с шампанским

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли заявил, что в клубе пока не думают о покупке игроков, потому что не знают, какой суммой будут располагать. Ранее из-за нарушений правил финансового фэйр-плей и долгов УЕФА отстранила "россонери" от участия в еврокубках на два года.

На днях СМИ сообщали о том, что в скором времени нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза может стать игроком "Милана".

- Дзадза? Мы не думаем о каких-либо трансферах, потому что мы не знаем, какая сумма будет нам доступна, - цитирует Football Italia Мирабелли. - Это немного похоже на ситуацию, когда вы голодны и находитесь вне дома: прежде чем решить, будете ли вы есть сэндвич или икру с шампанским, надо заглянуть в свой бумажник. Мы будем знать, какой суммой располагаем после нескольких продаж. Что это за продажи? Мы нашли вариант с "Бокой Хуниорс" для защитника Густаво Гомеса, нападающий Никола Калинич имеет множество предложений из Турции, России, Германии и Испании. "Атлетико" и "Севилья", возможно, ближе всех к его приобретению.

Напомним, "Милан" в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Италии и завоевал право играть в Лиге Европы. Однако из-за "бана" место "россонери" займет "Аталанта".