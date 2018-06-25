Спортивный директор "Интера": "Завтра мы официально объявим о подписании Наингголана"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан завтра перейдет в "Интер", заявил спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио.

- Мы говорим о топ-игроке. Когда завтра все будет оформлено официально, мы сможем сказать больше, - цитирует функционера Football Italia. - Мы говорили о нем с Лучано Спаллетти, а также о дальнейшей стратегии.

30-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 42 матча за "Рому" и забил шесть мячей при 11 голевых передачах.