Спаллетти - претендент на пост главного тренера "Интера"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти входит в список кандидатов на пост наставника "Интера". Согласно Corriere Dello Sport, экс-тренер "Зенита" находится в шорт-листе "нерадзурри" сразу после Диего Симеоне, который возглавляет "Атлетико".

Как утверждает источник, руководство "Интера" предпримет все силы, чтобы переманить в свои ряды аргентинского специалиста. Если Симеоне вновь решит остаться в мадридской команде, тогда клуб из Милана начнет переговоры со Спаллетти, чей контракт с "Ромой" истекает в июне.