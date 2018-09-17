СПАЛ обыграл "Аталанту" в матче 4-го тура серии А (2:0). Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Андреа Петанья.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"СПАЛ" - "Аталанта" - 2:0 (0:0)

Голы: Петанья, 50 (1:0). Петанья, 56 (2:0).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Викари (Джуру, 78), Куртич, Миссироли (Эвертон Луиз, 72), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Шимич, 86), Антенуччи, Петанья.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань, де Рон (Пашалич, 75), Фройлер, Гомес (Барроу, 78), Сапата, Ригони (Иличич, 38).

Предупреждения: Фройлер, 6. Ригони, 36. Петанья, 40. Гозенс, 49. Фелипе, 60. де Рон, 64. Иличич, 90+4. Эвертон Луиз, 90+4.

Судья: Мариани

17 сентября. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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