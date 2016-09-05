10:27 | ФУТБОЛ — Италия

Соса: "Мой идеал плеймейкера - Верон"

0
0
0

Полузащитник "Милана" Соса рассказал, что его кумиром является бывший хавбек "Челси" и "Интера" Хуан Себастьян Верон. Также футболист отметил, что обсуждал свою роль в "россонери" с главным тренером Винченцо Монтеллой​.

- Мой идеал - Верон, - цитирует La Gazzetta Dello Sport Сосу. - Он был потрясающим игроком, выступавшем на позиции плеймейкера. На этой позиции нужно всегда принимать правильные решения. Я привык играть в более наступательном стиле, но в "Милане" нужно быть более осторожным и ждать подходящего момента для подключения к атаке. Я обсуждал это с тренером Винченцо Монтеллой.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ