Соса: "Мой идеал плеймейкера - Верон"

Полузащитник "Милана" Соса рассказал, что его кумиром является бывший хавбек "Челси" и "Интера" Хуан Себастьян Верон. Также футболист отметил, что обсуждал свою роль в "россонери" с главным тренером Винченцо Монтеллой​.

- Мой идеал - Верон, - цитирует La Gazzetta Dello Sport Сосу. - Он был потрясающим игроком, выступавшем на позиции плеймейкера. На этой позиции нужно всегда принимать правильные решения. Я привык играть в более наступательном стиле, но в "Милане" нужно быть более осторожным и ждать подходящего момента для подключения к атаке. Я обсуждал это с тренером Винченцо Монтеллой.