СМИ: Зидан не заинтересован в работе в "МЮ" и мечтает вернуться в "Ювентус"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в том, чтобы возглавить "Манчестер Юнайтед" и мечтает вернуться в "Ювентус", за который он выступал в качестве футболиста, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось об интересе к Зидану со сторон английского клуба. На данный момент "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью занимает десятое место в английской премьер-лиге после семи туров. В последних играх манкунианцы сыграли вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1), уступили "Вест Хэму" (1:3) и вылетели из Кубка английской лиги, проиграв по пенальти команде чемпионшипа "Дерби Каунти".

По информации издания Зидан не планирует возвращаться на тренерскую работу в ближайшее время. Он не сообщал об интересах или контактах с представителями "Манчестер Юнайтед". Не похоже на то, что Зидан может возглавить команду, которую лихорадит, по ходу сезона. Это выглядит рискованно и может подпортить его репутацию.

Сказывается и тот факт, что Зидан не знает английского языка. Известно, что француз мечтает вернуться в туринсий "Ювентус".

46-летний Зидан возглавлял "Реал" с 2016 года и трижды подряд привел испанский клуб к победе в Лиге чемпионов.