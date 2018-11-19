СМИ: "Ювентус" заинтересован в полузащитнике "Порту"

"Ювентус" претендует на полузащитника "Порту" Эктора Эрреру, сообщает Record. Контракт 28-летнего мексиканца с португальским клубом истекает летом 2019 года.

На данный момент представители Эрреры и "Порту" не смогли договориться о продлении соглашения, поэтому после нового года футболист сможет вести переговоры с другими клубами. "Ювентус" не планирует совершать сделку по переходу полузащитника зимой. Турицы намерены подписать только предварительный контракт с хавбеком.

На Эрреру также претендуют "Рома", "Милан" и "Арсенал".

В текущем сезоне 28-летний мексиканец сыграл в четырех матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.