СМИ: "Ювентус" объявит о подписании Джана после финала Лиги чемпионов

"Ювентус" объявит о переходе полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана после финала Лиги чемпионов между мерсисайдцами и "Реалом", сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Джана с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, таким образом, он перейдет в итальянский клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что соглашение между 24-летним полузащитником и "Старой Сеньорой" будет рассчитан на пять лет, в течение которых немец получит около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Джан сыграл за "Ливерпуль" 26 матчей в АПЛ и забил три гола.