СМИ: "Ювентус" может создать баскетбольную команду

"Ювентус" рассматривает возможность создания баскетбольной команды, сообщают итальянские СМИ. Такая идея появилась у президента "Юве" Андреа Аньелли.
Как информирует La Stampa, Аньелли встретился с президентом баскетбольной Евролиги Жорди Бартомеу. Впрочем, по данным другого итальянского издания Tuttosport, создание баскетбольного "Ювентуса" пока не стоит на повестке дня, несмотря на интерес руководителей "Юве" к этому виду спорта.
Ранее "Ювентус" начал продажу баскетбольной формы.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/