СМИ: "Ювентус" может создать баскетбольную команду

"Ювентус" рассматривает возможность создания баскетбольной команды, сообщают итальянские СМИ. Такая идея появилась у президента "Юве" Андреа Аньелли.

Как информирует La Stampa, Аньелли встретился с президентом баскетбольной Евролиги Жорди Бартомеу. Впрочем, по данным другого итальянского издания Tuttosport, создание баскетбольного "Ювентуса" пока не стоит на повестке дня, несмотря на интерес руководителей "Юве" к этому виду спорта.

Ранее "Ювентус" начал продажу баскетбольной формы.