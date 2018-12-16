СМИ: "Ювентус" хочет приобрести полузащитника "ПСЖ" Рабьо

"Ювентус" нацелился на полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо, сообщает издание TMW

Отмечается, что трансфер может состояться как в январское трансферное окно, так и летом. В настоящее время игрок, за которым также охотится "Барселона", ведет переговоры со своим клубом о новом контракте. Cрок соглашения футболиста с "ПСЖ" завершается 30 июня 2019 года. Трансферная стоимость Рабьо составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса.