СМИ: Соуза или Блан могут заменить Ди Франческо на посту главного тренера "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо под угрозой отставки, сообщают итальянские СМИ. Клуб уже ищет варианты ему замену.

Как информирует Corriere dello Sport, руководство ожидает от тренера победы над "Дженоа" в следующем матче чемпионата Италии при убедительной игре. Если этого не произойдет, то тренера уволят. Кандидаты на замену ему - Лоран Блан и Паулу Соуза.

Ранее команда при двух удалениях у соперника упустила победу в матче с "Кальяри" (2:2). С 21 очком в 15 играх "Рома" занимает девятое место.

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