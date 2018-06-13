СМИ: "Реал" согласовал с Алиссоном личный контракт, но "Рома" хочет больше денег

"Реал" договорился с голкипером "Ромы" и сборной Бразилии Алиссоном по деталям личного контракта, однако римский клуб не хочет продавать вратаря менее чем за 80 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным издания, за последние дни Королевский клуб сделал несколько предложений, после которых из гонки за 25-летнего бразильца выпал "Ливерпуль". Кроме того, Алиссон через своего агента согласовал пятилетний контракт с мадридской командой с возможностью продления еще на год.

Однако есть проблемы с "Ромой", которая планирует выручить за Алиссона больше денег. Ранее "Реал" предложил 55 миллионов евро плюс бонусы (всего около 60 миллионов), но римляне хотят получить за голкипера 80. Кроме того, римский клуб надеется, что хорошая игра Алиссона за Бразилию позволит им поднять сумму трансфера еще на несколько миллионов.

Алиссон играет за "Рому" с 2016 году. В минувшем сезоне он провел 56 матчей во всех турнирах.