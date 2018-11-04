СМИ: Президент "Дженоа" может уволить второго тренера за сезон

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич находится под угрозой отставки, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, специалиста могут уволить в ближайшее время. В таком случае это будет уже вторая тренерская отставка в клубе за сезон. Юрич ранее заменил уволенного Давиде Баллардини. Среди кандидатов на замену ему называются Давиде Никола и Чезаре Пранделли.

Для 43-летнего хорвата это уже третий период работы в "Дженоа". Президент клуба Энрико Прециози впервые нанял его летом 2016 года, а в феврале следующего года уволил его. Уже в апреле 2017 года Юрич вернулся на работу, в ноябре был уволен, вместо него был назначен Баллардини. 9 октября хорватский специалист вновь возглавил команду, но теперь его может ждать третье увольнение.

Команда занимает 11-е место в серии А – 14 очков в 11 матчах.

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