СМИ: "Наполи" хочет продлить контракт с Анчелотти

"Наполи" заинтересован в продлении контракта с главным тренером Карло Анчелотти. Действующее соглашение с 59-летним специалистом, возглавившим клуб 23 мая 2018 года, рассчитано до 2021 года.

В продлении контракта с Анчелотти лично заинтересован президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Новое соглашение с итальянским специалистом будет рассчитано до 2024 года.

"Наполи" занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 47 очков после 20 туров. Неаполитанцы на 9 очков отстают от идущего первым "Ювентуса".

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