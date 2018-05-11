СМИ: "Милан" рассмотрит кандидатуру Сарри

"Милан" рассмотрит кандидатуру главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри на пост наставника "россонери", если команда не сможет пробиться в еврокубки на будущий сезон, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным издания, несмотря на то, что нынешний главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо недавно продлил контракт, в случае непопадания команды в Лигу Европы, соглашение может быть расторгнуто. Боссы миланской команды также задумались о будущем Гаттузо после разгромного поражения от "Ювентуса" (0:4) в финале Кубка Италии.

За два тура до конца чемпионата Италии "Милан" с 60 очками идет на 6 месте, которое гарантирует выступление в Лиге Европы. Следом расположились "Аталанта" (59 очков) и "Фиорентина" (57), с которыми "россонери" сыграют в последних двух матчах.