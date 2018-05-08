СМИ: "Милан" получил лицензию УЕФА

"Милан" прошел лицензирование в УЕФА и сможет участвовать в еврокубках на следующий сезон, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что миланская команда может быть не допущена до европейских соревнований и получить запрет на трансферы в течение двух трансферных окон из-за нарушений правил финансого fair play. Однако УЕФА объявил, что лицензию на будущий сезон получают 14 клубов серии А, и "Милан" находится среди них. Лицензирование не прошли "Кьево", СПАЛ, "Беневенто", "Кротоне" и "Кальяри".

Напомним, что в чемпионате Италии за два тура до конца "Милан" с 60 очками занимает шестую строчку в таблице, которая дает право участия в Лиге Европы на следующий сезон. Ближайшие преследователи "россонери" "Аталанта" и "Фиорентина", занимающие седьмое и восьмое места, имеют 59 и 57 очков, соответственно. С обеими командами "Милан" сыграет в оставшихся матчах серии А.