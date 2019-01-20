СМИ: Икарди требует от "Интера" зарплату в размере 7,5 миллиона евро за сезон

Нападающий "Интера" Мауро Икарди ведет переговоры с клубом о продлении контракта. Как утверждает Calciomercato, "нерадзурри" готовы предложить 25-летнему аргентинцу зарплату в размере 6 миллионов евро за сезон.

Икарди хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Такая зарплата позволила бы ему стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Действующий контракт форварда с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

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