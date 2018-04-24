СМИ: Анчелотти в шаге от назначения на пост главного тренера сборной Италии

Итальянская федерация футбола близка к назначению Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, 23 апреля специалист встретился с представителями руководства организации Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

Отмечается, что сторонам осталось урегулировать финансовый вопрос. При этом федерация ограничена в средствах, которые она может предложить главному тренеру. Зарплата нового наставника "Скуадры адзурры" составит 5 миллионов евро в год, что значительно меньше его доходов в "Баварии", из которой он был уволен в сентябре 2017 года.

Чтобы урегулировать этот вопрос, Костакурта предложил Анчелотти полностью определить состав тренерского штаба национальной комнады. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших подопечных – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.