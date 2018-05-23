09:37 | Футбол — Италия

СМИ: Анчелотти согласовал с "Наполи" трехлетний контракт

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Экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти достиг соглашения с "Наполи" о подписании трехлетнего контракта, информирует Sky Sport Italia. Ранее итальянский специалист прибыл в Рим на встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Переговоры длились целый день.

Сегодня будет проведен следующий раунд переговоров, в ходе которого будут обговорены детали соглашения.

В настоящий момент тренером "Наполи" является Маурицио Сарри., который будет отправлен в отставку после окончательного согласования контракта с Анчелотти. Ранее СМИ сообщали, что интерес к специалисту проявляют несколько клубов, среди которых "Челси" и "Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MIKE-BEST

Подождем до пятницы . Скорее всего Сарри будет в Зените.

09:47

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