СМИ: Анчелотти согласовал с "Наполи" трехлетний контракт

Экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти достиг соглашения с "Наполи" о подписании трехлетнего контракта, информирует Sky Sport Italia. Ранее итальянский специалист прибыл в Рим на встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Переговоры длились целый день.

Сегодня будет проведен следующий раунд переговоров, в ходе которого будут обговорены детали соглашения.

В настоящий момент тренером "Наполи" является Маурицио Сарри., который будет отправлен в отставку после окончательного согласования контракта с Анчелотти. Ранее СМИ сообщали, что интерес к специалисту проявляют несколько клубов, среди которых "Челси" и "Зенит".