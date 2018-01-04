СМИ: агент предложил "Милану" купить Турана

Агент Ахмет Булут, представляющий интересы полузащитника "Барселоны" Арды Турана, контактировал с руководством "Милана" относительно своего клиента, сообщает Il Giornale. По информации источника, нет признаков того, что "россонери" захотят подписать контракт с 30-летним турецким хавбеком.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что воспитанник "Галатасарая" Туран готов продолжить карьеру в составе одного из принципиальных соперников родной команды - "Бешикташе".

В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.