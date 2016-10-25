Синиша Михайлович: "Я знаю, как доставить "Интеру" проблемы на "Сан-Сиро"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович в преддверии матча 10-го тура чемпионата Италии против "Интера" подчеркнул, что предстоящая встреча будет для команды Франка де Бура сродни финалу. По словам специалиста, туринский клуб больше не собирается терять очки в Милане.

– Для "Интера" эта игра будет сродни финалу, – приводит Football Italia слова Михайловича. – Мы прекрасно знаем, что черно-синие сейчас находятся в очень непростом положении, однако мы постараемся воспользоваться этой ситуацией. После поражения в гостевом матче первого тура "Торино" больше не собирается терять очки в Милане. Надеюсь, что ребята сделали правильные выводы из прошлых ошибок.

Мы постараемся действовать агрессивно, чтобы владеть территориальным преимуществом. Я знаю, как доставить "Интеру" проблемы на "Сан-Сиро". При этом я очень сопереживаю положению, в котором оказался Франк де Бур. Такова наша работа, ни один тренер не застрахован от сложных ситуаций. Перед стартом сезона мало кто ожидал, что после девяти туров "Интер" окажется на 14-й позиции в турнирной таблице.