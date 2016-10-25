Синиша Михайлович: "Икарди никогда не был бы капитаном в моей команде"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович заявил, что капитан "Интера" Мауро Икарди†никогда бы не был капитаном в его команде. Напомним, 23-летний аргентинец подвергся травле со стороны болельщиков черно-синих за фрагмент в автобиографии, который многие сочли ложью с целью очернить "ультрас". В игре против "Кальяри" (1:2) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес игрока. После матча группа фанатов атаковала его машину. Клуб же решил наказать игрока за нарушение корпоративной этики.

- Думаю, что Икарди никогда не был бы капитаном в одной из моих команд, - цитирует Football Italia Михайловича. - Но думаю, что игроки сами выбирают того, кого они хотят видеть в качестве лидера.