Синиша Михайлович: "Белотти показал, что стоит 100 миллионов евро"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович после победы над "Сассуоло" (3:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии отметил, что Андреа Белотти своей игрой заслужил ценник в 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. На счету 23-летнего нападающего гол и голевая передача.

- Белотти еще не добрался до вершины своего таланта, - приводит Football Italia слова Михайловича. - Но в игре с "Сассуоло" он показал, что стоит 100 миллионов евро. Это был трудный матч. Результат, быть может, разгромный, но мы заслужили победу. Были сделаны определенные выводы после игры с "Болоньей". Во время перерыва на игры сборных ждем возвращения в строй нескольких игроков из атакующей линии.