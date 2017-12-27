Симоне Индзаги: "Лацио" было очень нужен полуфинал Кубка Италии"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после четвертьфинала Кубка Италии против "Фиорентины" (1:0) отметил, что у команды получился хороший первый тайм. По его словам, римляне хотят продолжать борьбу во всех трех турнирах, в которых участвуют.

- Я доволен результатом, у нас получился хороший первый тайм, - приводит Football Italia слова Индзаги. - Жаль, что не смогли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во второй половине соперник внес коррективы, и нам пришлось садиться глубже в оборону.

У нас непростой сезон, но мы счастливы. Команде нужен этот полуфинал, это очень важно для нас. Хотим продолжать борьбу и в серии А, и в Кубке Италии, и в Лиге Европы.