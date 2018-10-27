Сильвио Берлускони: "Страшно смотреть на игру "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что продолжает следить за выступлениями команды.

- Мне страшно смотреть на игру "Милана", - цитирует Берлускони Sportmediaset. - Я все еще слежу за этой командой, будучи ее фанатом. Она играет неэффективно: наносит мало ударов по воротам, не доставляет мяч до центрального нападающего. Я надеюсь, что скоро все изменится. Нужно ли уволить Гаттузо? Эти решения принимает руководство клуба, не хочу им мешать.

"Милан" после восьми туров занимает 12-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.

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