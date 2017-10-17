Себастьян Джовинко: "Не понимаю, почему меня даже не приглашают в тренировочный лагерь сборной Италии"

Нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко не понимает, почему его не вызывают в сборную Италии. В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл в 24 матчах MLS, забил 15 голов и сделал 6 голевых передач. Последний раз он выступал за сборную в октябре 2015 года.

- Это правда, что в MLS у нападающих больше шансов забить, – цитирует Gazzetta dello Sport Джовинко. - Хотя на физическом уровне нет ничего простого, это требовательный турнир. Однако почему меня даже не пригласили в тренировочный лагерь? Это не ко мне вопрос, я просто двигаюсь вперед, не пытаясь повлиять на то, что вне моего контроля. Все, что я могу сделать - это продолжать двигаться и хорошо играть за свой клуб. Если бы мне позвонили из сборной Италии, я был бы очень доволен. Испания вызвала Давида Вилью? Очевидно, что существуют разные критерии, которые они используют для оценки.