12:32 | Футбол — Италия

Сарри оскорбил журналистку

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Пресс-конференция после матча 28-го тура "Интер""Наполи" (0:0) завершилась небольшим скандалом. Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри грубо ответил на вопрос журналистки о вере команды в чемпионство.

– Если вы будете спрашивать о "Ювентусе", я уйду, потому что играли "Интер" против "Наполи", и "Ювентус" не имеет к этому никакого отношения, – приводит la Vecchia Signora слова Сарри. – Верит ли "Наполи" в чемпионство? Вы женщина, вы хорошенькая, поэтому я не отвечу, чтобы не оскорбить вас.

Отмечается, что позже Сарри извинился перед корреспонденткой.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

:D извинился что назвал ее женщиной?

13:28

баламошка

Она его домагалась.

13:04

foreverCSKAforever

Грёбаные сексисты!

13:00

shpasic

извинился за то, что назвал её женщиной? или что хорошенькой?

12:34

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