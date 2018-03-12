Сарри оскорбил журналистку

Пресс-конференция после матча 28-го тура "Интер" – "Наполи" (0:0) завершилась небольшим скандалом. Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри грубо ответил на вопрос журналистки о вере команды в чемпионство.
– Если вы будете спрашивать о "Ювентусе", я уйду, потому что играли "Интер" против "Наполи", и "Ювентус" не имеет к этому никакого отношения, – приводит la Vecchia Signora слова Сарри. – Верит ли "Наполи" в чемпионство? Вы женщина, вы хорошенькая, поэтому я не отвечу, чтобы не оскорбить вас.
Отмечается, что позже Сарри извинился перед корреспонденткой.
alex-ls
:D извинился что назвал ее женщиной?
13:28
баламошка
Она его домагалась.
13:04
foreverCSKAforever
Грёбаные сексисты!
13:00
shpasic
извинился за то, что назвал её женщиной? или что хорошенькой?
12:34