Сарри оскорбил журналистку

Пресс-конференция после матча 28-го тура "Интер" – "Наполи" (0:0) завершилась небольшим скандалом. Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри грубо ответил на вопрос журналистки о вере команды в чемпионство.

– Если вы будете спрашивать о "Ювентусе", я уйду, потому что играли "Интер" против "Наполи", и "Ювентус" не имеет к этому никакого отношения, – приводит la Vecchia Signora слова Сарри. – Верит ли "Наполи" в чемпионство? Вы женщина, вы хорошенькая, поэтому я не отвечу, чтобы не оскорбить вас.

Отмечается, что позже Сарри извинился перед корреспонденткой.