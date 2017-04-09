"Сампдория" и "Фиорентина" сыграли вничью

"Сампдория" сыграла вничью с "Фиорентиной" в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
Серия A
31-й тур
"Сампдория" - "Фиорентина" - 2:2 (1:0)
Голы: Фернандеш, 5 (1:0). Родригес, 60 (1:1). Альварес, 71 (2:1). Бабакар, 89 (2:2).
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Додо II (Реджини, 74), Шкриньяр, Баррето, Фернандеш (Прат, 65), Линетти (Альварес, 69), Торрейра, Квальярелла, Шик.
"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Милич (Кьеза, 73), Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Калинич, 46), Бабакар, Тельо, Бернардески (Сапонара, 81).
Предупреждения: Родригес, 25. Прат, 67. Альварес, 75.
Судья: Руссо.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/