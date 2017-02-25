10:52 | ФУТБОЛ — Италия

С сегодняшнего дня Доннарумма может подписать с "Миланом" контракт профессионала

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Вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме сегодня исполнилось 18 лет. С сегодняшнего дня голкипер может заключить с клубом полноценный контракт профессионала - по правилам чемпионата Италии, до достижения 18-летия у игрока действует соглашение футболиста юниорской команды. 

Ранее сообщалось, что по новому контракту "Милан" хочет предложить Доннарумме 2,5 миллиона евро в год, а агент футболиста Мино Райола настаивает на 5 миллионах. Интерес к игроку проявляют такие клубы, как "Челси""Реал""Манчестер Сити" и "Ювентус". Однако сам Доннарумма надеется договориться с "Миланом".

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Материалы REN-TV

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