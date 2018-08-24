Руди Феллер: "Трансфер Роналду - это хорошо и для "Ювентуса", и для серии А"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер считает, что переход Криштиану Роналду в "Ювентус" придаст толчок всему итальянскому футболу. По его словам, этот трансфер способен многое изменить в раскладе сил.

– Трансфер Роналду – единственный, который оказал сильное влияние на серию А, – цитирует AFP Феллера. – Другие клубы инвестировали в своем обычном режиме. Роналду же дает определяющее преимущество, которое получает "Ювентус". Очевидно, что он суперзвезда. Как и Месси. В предыдущие годы они становились лучшими игроками мира. Это хорошо и для "Ювентуса", и для серии А. Другие клубы будут рады, если кто-то наподобие Роналду окажется в их чемпионате.