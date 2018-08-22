Роналду назвал лучший гол в карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что считает лучшим голом в карьере мяч, забитый в ворота "бьянконери" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал", за который тогда выступал 33-летний португалец, забил туринскому клубу три безответных мяча.

- Гол в ворота "Ювентуса" является лучшим в моей карьере на данный момент, - цитирует Роналду DAZN Italia. - Когда люди начали мне аплодировать, я сказал: "ничего себе". Такого никогда не было в моей жизни - это был невероятный момент.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав с "бьянконери" 4-летний контракт. Ранее он выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграв с мадридским клубом четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

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