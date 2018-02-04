"Рома" выиграла у "Вероны" благодаря голу на 43-й секунде

"Рома" победила "Верону" в матче 23-го тура чемпионата Италии – 1:0. Единственный гол римляне забили на 43-й секунде, отличился полузащитник Дженгиз Ундер. Отметим, что в начале второго тайма гости остались в меньшинстве – Лоренцо Пеллегрини получил прямую красную карточку.

Чемпионат Италии

23-й тур

"Верона" – "Рома" – 0:1 (0:1)

Гол: Дженгиз Ундер, 1 (0:1).

"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Караччоло, Бюхель (С.Супрен, 88), Ромулу, Валоти (С.Кальвано, 67), Петкович, Матос, Аронс (Ли Сын У, 71), Фарес.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Стротман, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини, Джеко (Г.Дефрель, 89), Эль-Шаарави (Д.Перотти, 78), Дженгиз Ундер (Жерсон, 70).

Предупреждения: Караччоло, 21. Наингголан, 24. Фарес, 28. Бюхель, 48. Удаление: Пеллегрини (Рома), 51.

Судья: Фаббри (Италия).

04 февраля. Верона. Стадион "Марк Антонио Бентегоди".