"Рома" после срыва трансфера Малкома прорабатывает варианты с Сусо, Берарди, Бэйли и Товеном

"Рома" продолжает поиски усиления состава после срыва трансфера 21-летнего бразильского форварда Малкома, перебравшегося из "Бордо" в "Барселону".

Как сообщает Sky Sport Italia, в шорт-лист римлян входят Сусо ("Милан"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Леон Бэйли ("Байер"), Флориан Товен ("Марсель") и Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").



Напомним, Малком был близок к переходу в "Рому", которая достигла договоренности с "Бордо" по трансферу в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, "Барселона" перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).

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