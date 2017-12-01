"Рома" победила СПАЛ, который почти весь матч играл в меньшинстве

"Рома" победила СПАЛ со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Италии. За римлян отличились Эдин Джеко, Кевин Стротман и Лоренцо Пеллегрини. Единственный гол за СПАЛ забил Федерико Вивиани.

Отметим, что гости на 9-й минуте остались вдесятером после удаления Фелипе.

"Рома" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка. СПАЛ занимает 17-ю строчку с 10-ю баллами.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Рома" – "СПАЛ" – 3:1 (2:0)

Голы: Джеко, 19 (1:0). Стротман, 32 (2:0). Пеллегрини, 53 (3:0). Вивиани, 55 (3:1).

Нереализованный пенальти: Вивиани (СПАЛ), 55 (вратарь)

"Рома": Алиссон, Коларов (Эмерсон, 75), Манолас, Жуан Жезус, Гоналон (Жерсон, 61), Стротман, Флоренци, Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Ундер (Шик, 64).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Маттьелло, Викари, Кремонези, Вивиани, Риццо, Грасси (Скьявон, 70), Лаццари, Палоски (Боррьелло, 78), Бонаццоли (Мора, 20).

Предупреждения: Гоналон, 22. Грасси, 65. Скьявон, 83.

Удаление: Фелипе (СПАЛ), 9.

Судья: Абиссо (Италия).

1 декабря. Рим. Стадион "Olimpico".