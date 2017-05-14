"Рома" обыграла "Ювентус" и не позволила ему досрочно стать чемпионом

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле победила "Ювентус" – 3:1. По голу у римлян забили Даниэле Де Росси, Стефан Эль-Шаарави и Раджа Наингголан. Эта неудача не позволила "Старой синьоре" завоевать чемпионский титул уже по итогам этого тура.

Туринцы лидируют в турнирной таблице, но их отрыв от поднявшейся на второе место "Ромы" сократился до четырех очков. В оставшихся двух турах "Ювентус" встретится с "Кротоне" и "Болоньей". "Волки" сыграют с "Кьево" и "Дженоа".

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Рома" – "Ювентус" – 3:1 (1:1)

Голы: Лемина, 21 (0:1). Де Росси, 25 (1:1). Эль-Шаарави, 56 (2:1). Наингголан, 65 (3:1).

"Рома": Щенсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Салах (Тотти, 90+3), Паредес, Де Росси, Наингголан (Жуан Жезус, 78), Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 70).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 64), Бенатиа, Бонуччи, Асамоа, Лемина, Пьянич, Стураро (Дибала, 69), Куадрадо (Маркизио, 77), Манджукич, Игуаин.

Предупреждения: Фасио, 46. Де Росси, 50. Паредес, 60. Бенатиа, 89. Игуаин, 90+2.

Судья: Банти.

14 мая. Рим. Стадион "Олимпико".

Трансляция матча "Рома" - "Ювентус"