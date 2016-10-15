"Рома" обыграла "Наполи" и вышла на второе место в серии А

"Рома" одержала победу над "Наполи" в матче 8 тура чемпионата Италии – 1:3. Дубль в составе римлян оформил Эдин Джеко. "Рома" набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице серии А. У "Наполи" осталось 14 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Наполи" – "Рома" – 1:3 (0:1)

Голы: Джеко, 43 (0:1). Джеко, 54 (0:2). Кулибали, 58 (1:2). Салах, 85 (1:3).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Максимович, Кулибали, Гулям, Жоржинью, Аллан, Хамшик (Зелиньски, 81), Кальехон (Эль-Каддури, 76), Габбьядини (Мертенс, 56), Инсинье.

"Рома": Щенсны, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан Жезус (Эмерсон, 71), Салах, Паредес, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 79), Перотти (Жерсон, 90+1), Джеко.

Предупреждения: Паредес, 45+1. Жуан Жезус, 50. Мертенс, 53. Джеко, 83. Аллан, 85.

Судья: Орсато (Италия).

15 октября. Неаполь. Стадион San Paolo.