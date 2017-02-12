"Рома" на выезде обыграла "Кротоне"

"Рома" нанесла поражение "Кротоне" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии. Раджа Наингголан и Эдин Джеко отметились забитыми мячами. Второй также не реализовал пенальти в начале встречи.

Это поражение стало для подопечных Давиде Николы третьим кряду, а римляне победили во второй раз подряд.

На данный момент "Рома" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 4 очка, а "Кротоне" идет на 19-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Кротоне" - "Рома" - 0:2 (0:1)

Голы: Наингголан, 40 (0:1). Джеко, 77 (0:2).

Нереализованный пенальти: Джеко, 17 (вратарь).

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба (Сампиризи, 55), Чеккерини, Феррари, Дюссенн (Тротта, 76), Тонев (Налини, 81), Капецци, Барберис, Стоян, Фальчинелли.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес (Мариу Руй, 88), Эмерсон, Стротман, Наингголан (Перотти, 90+1), Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Де Росси, 80).

Судья: Руссо.

12 февраля. Кротоне. Стадион "Эцио Шида".