"Рома" может приобрести полузащитника "Сампдории" Прата, которым ранее интересовался "Спартак"

Полузащитник "Сампдории" Деннис Прат может перейти в "Рому", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, "Рома" серьезно продвинулась в переговорах о приобретении игрока. Сам он также склоняется к варианту с римским клубом при том, что им также интересуются "Ювентус", "Интер", "Вест Хэм" и "Эвертон". Сумма трансфера может составить 28 миллионов евро. В 2017 году "Сампдория" отказалась продать его в "Спартак" за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 31 матч в серии А и забил один мяч при трех голевых передачах.