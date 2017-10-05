Роберто Розетти: "Споры с судьями из-за ВАР почти исчезли, что для Италии какое-то чудо"

Экс-рефери ФИФА, бывший глава российского судейского корпуса Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы ВАР (видеоарбитра) в Италии, считает, что технология уже дала положительный результат. Также он отметил, что благодаря технологиям люди в будущем увидят лучший футбол.

– Понимаю людей, так как страх – нормальная реакция, когда вы радикально меняете свои привычки, – цитирует Gazzetta dello Sport Розетти. – ВАР улучшается, мы находимся в экспериментальной фазе, но цель состоит в том, чтобы иметь более справедливый и более эффектный футбол. Почему кто-то должен проигрывать чемпионство или просто матч из-за явной человеческой ошибки, которая может быть исправлена моментально. Любой, кто думает, что ВАР просто помогает рефери, не понимает полного влияния этих эпохальных изменений. Было рассмотрено 309 ситуаций, которые были рассмотрены в первых семи турах. В 288 случаях решение судьи было подтверждено, в 21 раз оно было изменено. В среднем по три ошибки за тур исправляются. Стало меньше фолов, в первых семи турах прошлого сезона их было 260, а в этом – 203. Также количество желтых карточек уменьшилось с 313 до 245, красных – с 24 до 15. Игроки стали более внимательны, теперь они знают, что рискуют больше, споры с судьями почти исчезли, что для Италии какое-то чудо.

Мы убеждены, что лучший выбор – дать арбитру на поле право окончательного выбора. Когда есть субъективные ситуации, тогда лучше подойти к бровке и посмотреть его снова, если это объективная ситуация, тогда нет необходимости. Пенальти за фол, который был замечен ВАР как возможная ошибка, должен быть пересмотрен, но в двух случаях рефери подтвердил свое решение даже после просмотра повтора. Цель состоит в прозрачности, возможно, в будущем вы увидите повторы на стадионах. Мы движемся вперед в согласии с ФИФА. Больше невозможно засчитывать несправедливый гол, такой ​​как игра рукой Анри. Футбол меняется благодаря технологиям, и это будет лучший футбол.