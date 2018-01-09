Роберто Манчини: "Ювентус" больше привык к победам, но "Наполи" играет лучше"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает "Ювентус" и "Наполи" фаворитами в борьбе за чемпионство в Италии. По его словам, некоторое преимущество есть у туринцев, хотя они занимают второе место в серии А.

– Я думал, что "Рома" и "Интер" смогут вклиниться в борьбу, – цитирует Football Italia Манчини. – Хотя они все еще могут отыграться. Сезон длинный. Но сейчас фавориты – "Наполи" и "Ювентус". "Наполи" в последние годы представляет собой хорошую команду, в этом сезоне неаполитанцы только развили то, что имели в предыдущие сезоны. У "Ювентуса" есть преимущество, потому что он мощнее и больше привык к победам. Но "Наполи" играет лучше. Надеюсь, что "Ювентус" после шести чемпионств немного остынет.