Риккардо Монтоливо: "Легионы слабоумных не дают мне покоя в социальных сетях"

Полузащитник "Милана" и сборной Италии Риккардо Монтоливо сообщил, что "легионы слабоумных" не дают ему покоя в социальных сетях. Напомним, что 31-летний игрок в начале октября получил травму передних крестообразных связок левого колена в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1) и выбыл на срок не менее полугода.

– Когда игрок получает травму и не может самостоятельно покинуть поле, а болельщики при этом его освистывают, это просто возмутительно, – приводит Football Italia слова Монтоливо. Кроме того, в социальных сетях мне не дают покоя "легионы слабоумных", как сказал Умберто Эко. Интернет – мир без правил, вы можете черпать оттуда полезную информацию, но для этого нужно обладать здравым смыслом.

Я был полон желания ответить им в Facebook. Я уважаю критику, но последние сообщения – это чересчур. В последнее время я получил много сообщений со словами поддержки от товарищей по команде и представителей других видов спорта. В частности, от Серджо Париссе и Луиджи Датоме, капитанов национальных сборных по регби и баскетболу. Отрадно, что Джанлуиджи Буффон не побоялся занять твердую позицию, в чем-то решив пойти против части болельщиков "Ювентуса".