"ПСЖ" предложил "Наполи" 50 миллионов евро за Аллана и получил отказ

Стали известны подробности переговоров "ПСЖ" и "Наполи" насчет перехода бразильского полузащитника Аллана в парижский клуб. Руководство неаполитанцев не хочет отпускать игрока, сообщает Corriere dello Sport.

Издание сообщает, что представители обоих клубов встретились в Риме. "ПСЖ" предложил за приглянувшегося им бразильца 50 миллионов евро, но "Наполи" не согласился на эту сделку, так как не хочет отпускать игрока в январе.

"Наполи" и "ПСЖ" играли между собой в групповом этапе Лиги чемпионов, и обе игры завершились с ничейным исходом. Именно в этих матчах парижане отметили для себя Аллана.

В текущем сезоне Аллан сыграл 22 матча в футболке "Наполи", в которых отдал две результативные передачи, не забив при этом ни одного гола.