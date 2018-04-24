14:34 | Футбол — Италия

Президент "Ромы": "В ближайшее пять лет хотелось бы выиграть Лигу чемпионов и сохранить немного волос"


Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал о задачах команды на ближайшие пять лет. По его словам, римляне рассчитывают выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов.

- Обзавестись стадионом, выиграть Лигу чемпионов, выиграть скудетто, выиграть Кубок Италии и, быть может, сохранить немного волос, - приводит ESPN слова Паллотты.

Напомним, сегодня, "Рома" проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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