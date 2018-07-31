Президент "Наполи" захотел купить "Бари"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет приобрести клуб "Бари", ранее ставший банкротом, информирует La Gazetta dello Sport.

Как отмечается, руководитель хочет построить новый большой проект и вернуть клуб в серию А. Однако, по правилам итальянского футбола, два и более клубов одного владельца не могут выступать в одной лиге. По словам Де Лаурентиса, он собирается отменить правила, если в серии А будут играть два его клуба.

– Мы убедим итальянских спортивных чиновников изменить правила. Это будет революция, – отметил Де Лаурентис.

Напомним, в прошлом сезоне "Бари" занял 7-е место в серии B, а затем был признан банкротом и лишился профессионального статуса. В покупке "Бари" также заинтересован президент "Лацио" Клаудио Лотито.