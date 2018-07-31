15:16 | Футбол — Италия

Президент "Наполи" захотел купить "Бари"


Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет приобрести клуб "Бари", ранее ставший банкротом, информирует La Gazetta dello Sport.

Как отмечается, руководитель хочет построить новый большой проект и вернуть клуб в серию А. Однако, по правилам итальянского футбола, два и более клубов одного владельца не могут выступать в одной лиге. По словам Де Лаурентиса, он собирается отменить правила, если в серии А будут играть два его клуба.

– Мы убедим итальянских спортивных чиновников изменить правила. Это будет революция, – отметил Де Лаурентис.

Напомним, в прошлом сезоне "Бари" занял 7-е место в серии B, а затем был признан банкротом и лишился профессионального статуса. В покупке "Бари" также заинтересован президент "Лацио" Клаудио Лотито.

 

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