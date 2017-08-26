Президент "Интера" перепутал свой клуб с "Миланом"

Президент "Интера" Эрик Тохир заявил, что начал болеть за "нерадзурри" со времен перехода в команду Марко ван Бастена, Руда Гуллита и Франка Райкаарда. При этом знаменитая тройка голландцев во второй половине 80-х выступала за "Милан".

– Покупка футбольного клуба – это не только бизнес, – цитирует Corriere Della Sera Тохира. – Нужно улучшать инфраструктуру клуба и создать прочную команду. Мы хотим вернуть "Интер" в Лигу чемпионов, а также вновь хотим выигрывать титулы.

Я стал фанатом "Интера" после того, как в команду перешли три голландца. Приобретение Роналдо также стало для меня важным событием.

Позже Тохир на своей странице в Твиттере подчеркнул, что его неправильно поняли: "Конечно, я имел в виду немецкое (deutsche), а не голландское (dutch) трио". Речь идет о тройке немцев "Интера" в лице Андреаса Бреме, Лотара Маттеуса и Юргена Клинсмана. Однако отмечается, что свое интервью Тохир давал на родном индонезийском языке, в котором "немецкий" и "голландский" не имеют похожего созвучия.